Benji Aparicio, arrepentido por su trato a la prensa: "Le pido disculpas si le sentó mal"

Benji Aparicio ha reflexionado. El cocinero ha decidido pedir perdón públicamente tras su monumental enfado con la prensa. El novio de Laura Matamoros no recibió de buen agrado las preguntas que una de nuestras reporteras hizo a su novia.

Al grito de "eres muy maleducada. No te das cuenta de que no te quiere contestar", mostraba Benji su enfado. Una actitud de la que parece haber recapacitado. Ahora que tiene su propio reality junto a Laura, el cocinero ha pedido disculpas por su comportamiento.

B.A: No me enfadé con nadie, me sentó un poco mal y ya está. Pero vamos que le pido disculpas a vuestra compañera si se sintió mal, pero yo también me sentí mal pero no pasa nada, no tengo ningún problema con vosotros ni con nadie.