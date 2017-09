Benjamin Moser biografía la vida de exiliada de Clarice Lispector: "Tiene el misterio de la gran artista"

El crítico literario Benjamin Moser publica 'Por qué este mundo' (Siruela), la biografía de la escritora Clarice Lispector, exiliada a Brasil desde su Ucrania natal tras la Primera Guerra Mundial y que vivió siempre "rodeada por el misterio de la gran artista".

En este sentido, la vida de la autora no difiere de sus personajes (casada, con hijos, un perro...), aunque esto no ha supuesto menos interés para Moser --"no me interesa lo exótico, sino lo bello", ha apuntado--. Además, tampoco fue impedimento para crear ese aura de misterio en torno a su figura, que para el biógrafo no era para tanto.