Belén Esteban celebra la victoria judicial frente a Toño en una boda

Belén Esteban se encuentra en uno de los momentos más felices de su vida. La colaboradora de Sálvame está pletórica tras haber vencido en su batalla judicial contra Toño Sanchís. Belén se enteró este pasado jueves de que el juez le había dado la razón y que su exrepresentante le tendría que abonar cerca de 600.000 euros.

Lorena Romero ha confirmado que recurrirán la sentencia, algo que ya explicó telefónicamente Toño en El Programa de Ana Rosa: "Vamos a recurrir porque no estamos de acuerdo pero no sé mucho más. No ha sido favorable porque la jueza se agarra a la validez de un contrato de 80-20% frente a un verbal 70-30% que me dijo ella. Se dijo que yo no había aportado documentación y el contrato del 80%-20% lo aporte yo porque ella no tenía nada. Hay pruebas y constancia de contratos en el que ha habido un 70%-30% y esa es la verdad y ella lo sabe".