¿Belén Esteban está o no embarazada?

La entrevista que dio ayer Belén Esteban en Sábado Deluxe ha dado mucho que hablar, y es que si ya nos sorprendía con la rocambolesca historia de la llamada que recibió de Campanario, lo siguiente que tocó fue el tema de su posible embarazo.

Belén no tuvo dudas en afirmar que no estaba embarazada, y además añadió "si me voy a casar o quedarme embarazada, os vais a enterar". La colaboradora se quejaba de que todos los veranos la prensa especulaba con lo mismo y este año tampoco estaba embarazada. Durante la entrevista lo que sí quedó muy claro es que Belén llevaba intentando mucho tiempo poder estarlo pero que no había suerte. Otra de las dudas era la posible boda con su novio Miguel, a lo que la Esteban también respondió tajante: "no sabéis la que se lía si yo digo que estoy preparando mi boda. Mañana en la puerta de mi casa hay el triple de paparazzis".