Belén Esteban: 'Me arrepiento de haberle cogido el teléfono, porque me hubiera evitado todo esto'

Ha pasado una semana desde que Belén Esteban decidiera abrir la caja de los truenos contando la famosa llamada que le hizo María José Campanario mientras se encontraba ingresada en el hospital psiquiátrico.

Las críticas a la Esteban por haber desvelado esta conversación privada no se hicieron esperar, y la de Paracuellos recibió 'por todos los lados'.... Compañeros de profesión y muchos seguidores del programa se revelaron contra este acto que tildaban de poco ético.

Parecía que la Esteban ya había tenido suficiente y que dejaría el tema de lado para no recibir más 'caña', pero como en este mundo no hay nada seguro y no podemos dar nada por hecho, la madre de Andrea se sentaba ayer en Sábado Deluxe de nuevo para continuar con el 'temita'.

Una Belén con ganas de explicarse tras todas las críticas recibidas se sentaba frente a Jorge Javier Vázquez: "reconozco que en algo me he equivocado", "me he equivocado en que ella estaba mala", "es verdad que me tenía que haber callado cosas pero no lo hice y ya está hecho". Tras esta aclaración que podría parecerse a un arrepentimiento, Kiko Matamoros le preguntaba a la de Paracuellos si se arrepentía de haber podido causar algún daño y la Esteban sentenciaba: "Me arrepiento de haberle cogido el teléfono, porque me hubiera evitado todo esto".

Belén Esteban se mordía la lengua para no volver a 'meter la pata' contando 'de más', pero Jorge Javier le puso entre las cuerdas cuando le hizo la siguiente pregunta: "¿te ha vuelto a llamar María José Campanario?". La polémica colaboradora dejaba la duda en el aire cuando respondía: "no te voy a contestar, no quiero contestar ya más, no quiero contestar y lo pido por favor".

La Esteban lanzaba un mensaje para zanjar este asunto: "no quiero más historias, que se recupere, que tenga su vida, conmigo ya no tienen nada que ver desde hace muchísimos años". A pesar de que la de Paracuellos quiera tomar distancia sobre el asunto, no pudo evitar volver a lanzar una nueva 'bombita': "me produce muchas dudas, a mí hay algo que se me escapa aquí, algo, no sé qué es, pero yo creo que esto va a explotar", "¿sabes a mí lo que me parece raro? Que él no salga con ella" (en su última entrevista).