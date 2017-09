Belén Esteban responde a la exclusiva de María José Campanario

Belén Esteban ha respondido con una sonrisa a las declaraciones de María José Campanario en la revista ¡Hola!. La colaboradora de Sálvame tiene en su pareja Miguel un gran apoyo y cariño, algo que no puede romper nada ni nadie. La colaboradora no ha dudado en defender a su pareja después de las últimas declaraciones de algunos compañeros de cadena que manifiestan que es una marioneta en manos de Miguel.

CHANCE: María José dice que va a demandar todo lo demandable, que no se merece este trato, que con ella se han sobrepasado.

CH: Que no tiene obsesión contigo para nada.

B.E: Me alegro.

B.E: Muy bien.

CH: También dice su entorno que por qué no desvelas el verdadero motivo de la llamada, porque la dejaría en muy buen lugar. ¿Por qué no has comentado eso?