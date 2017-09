Belén Esteban: "María José Campanario quería verme a espaldas de su familia"

Belén Esteban se sentó ayer en Sábado Deluxe para contar algo que bien podría servir como idea para el siguiente libro de Stephen King.

Poco después, llegaba algo mucho más siniestro, un hecho mucho más grave que un simple cambio de look, algo que de ser cierto confirmaría la obsesión de María José por Belén. Según Kiko Hernández la Campanario tendría varias cajas de zapatos almacenadas en su habitación en las que no guardaría zapatos, si no recortes de revistas en las que aparece la Esteban.

Todo esto sucedía mientras Belén se encontraba de vacaciones, pero a su vuelta, y como es tradición, la madre de Andreita se sentaba ayer en el Deluxe. Muy seria y nerviosa, Belén contaba ayer que había recibido una inquietante llamada de Campanario en la que ésta no paraba de insistir para poder ver a Belén y quería que fuera en la casa de la Esteban pero sin que nadie se enterara, ni siquiera su familia. La colaboradora, un tanto alucinada por ello le dijo a María José que su casa no era el mejor sitio para encontrarse ya que "día si y día no" los paparazzi aguardaban en su puerta: "De repente me dijo que me quería ver. Me dijo: 'Te quiero ver en tu casa'. Miguel me dijo que no con la cabeza. Ella insistía que quería venir a mi casa a verme y que no se enterara su familia". "Le dije que el sitio menos apropiado era mi casa porque siempre está llena de prensa". La Campanario aún así insistía y según la de Paracuellos además la denominó reina en varias ocasiones: "Eres una reina".