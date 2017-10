Bebe: "Mi vida antes era mucho más aburrida, la maternidad me ha llenado de vida"

CHANCE

Bebe ha presentado en Madrid Diferentemente iguales, su último trabajo junto a Carlos Jean, un canto a la cooperación Iberoamericana que pretende dar a conocer la labor cultural que lleva a cabo desde hace veinticinco años la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

La cantante se dejará ver pronto en televisión, se incorpora a La Voz como nueva asesora del programa. Madre de una niña de siete años y a punto de celebrar su cuarenta cumpleaños, asegura estar ahora donde quiere estar.

CHANCE: ¿Cómo surgió este proyecto?

Bebe: Fue Carlos quien se puso en contacto conmigo, le habían propuesto hacer un tema que ayudara a difundir la labor de cooperación que se lleva a cabo desde la agencia española de cooperación internacional para el desarrollo y que la gente entienda para que sirve este organismos y la cantidad de programas interesantísimos que hay. "diferentemente iguales" es un título que lo clava, todos somos mejores cuando nos aportamos el uno al otro lo que no tenemos.

CH: ¿Qué proyectos tienes ahora entre manos?

Bebe: Seguir haciendo música, estoy escribiendo también para otros y ahora en noviembre me marcho a Colombia a trabajar, con mucha ilusión.

CH: ¿Qué te une a Latinoamérica?

Bebe: Muchas cosas, hay que ir allí para entenderlo, la gente allí es muy apasionada, tienen el instinto de supervivencia a flor de piel pero siempre de manera positiva, aquí pecamos mucho de autocompasión.

CH: ¿Cómo está tu hija Candela?

Bebe: Muy mayor, siete años tiene ya, canta, baila y de todo, ella es mi luz.

CH: ¿La sigues llevando contigo siempre que puedes?

Bebe: Sí, a lo que puedo y le apetece pero no siempre le apetece. No le doy demasiada importancia a lo que hago, me gusta que lo vea como algo natural. Tenemos nuestra rutina normal del día a día, la recojo todos los días del colegio y los conciertos son como cosas especiales.

CH: ¿Te cambio mucho la maternidad?

Bebe: Mucho, todo y para bien. Te organizas de cabo a rabo, mi vida antes era mucho más aburrida, me ha llenado la vida. He vivido todas las etapas como quería, me lo he pasado muy bien y ahora siempre lo digo, menos mal que está ella porque la vida es mucho mejor gracias a ella.

CH: Vas a celebrar tu cuarenta cumpleaños, ¿Te asusta la fecha?

Bebe: No, a mí no me asusta nada, ni los cuarenta cumplir años me parece algo maravilloso. Las desgracias que nos pasan vienen sí o sí, así que lo bueno hay que celebrarlo. Si no quieres no digas la edad pero celebra tu cumpleaños, si no cumplieras te lo perderías todo.

CH: ¿Estás dónde quieres estar?

Bebe: Sí, estoy muy bien.