Bebe pone voz a la campaña 'Diferentemente Iguales' de la Segib: "Si no hay amor no hay cooperación y no hay nada"

La cantante Bebe ha presentado, este lunes 23 de septiembre en Madrid, su nueva canción 'Diferentemente Iguales' que, producida junto Carlos Jean, pone voz a la nueva campaña de la Secretaría General Iberoamericana (Segib) que se llevará a cabo simultáneamente en los 22 países de Iberoamérica y tiene como objetivo dar a conocer el impacto de la cooperación en aspectos como la cultura, el conocimiento y la cohesión social.

"Yo la he enfocado como una canción de amor. Si no hay amor no hay cooperación y no hay nada. Tenemos que poner lo mejor de cada uno para construir", ha expresado la artista en rueda de prensa. Asimismo, ha recalcado la "importancia" de "poner a la luz" el "trabajo de cooperación que mucha gente lleva a cabo" y que a veces "no se ve".