Beatrice Borromeo: "Fue un sacrificio abandonar mi trabajo"

Beatrice Borromeo, la esposa de Pierre Casiraghi se sincera y habla abiertamente sobre su vida en una entrevista que ha concedido para Vanity Fair con motivo de la presentación de su nuevo documental.

La nuera de Carolina de Mónaco, es periodista y considerada un icono de estilo. Pertenece a un importante familia aristocrática de Italia, pero siempre ha llevado una vida muy diferente de la actual: "Crecí en el campo junto a mi padre. Mi madre iba y venía. Después, con ocho años, me fui a vivir con ella a Milán. Hasta que me largué de casa con 16 años porque no nos llevábamos bien. A partir de los 16 años y hasta que me instalé con Pierre he vivido sola. Me mantenía trabajando como modelo. Hacía la semana de la moda de Milán un par de veces al año y algunas campañas de publicidad. Eso me permitía pagarme el alquiler y seguir estudiando. Era divertido y ganaba dinero. De hecho, no he vuelto a ganar tanto como entonces".