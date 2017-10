Ariana Grande cambia de look radicalmente

Noticias Cuatro / Agencias

Ariana Grande ha sorprendido este fin de semana a todos sus fans en Instagram con un espectacular cambio de look. La cantante se ha unido a la moda del pelo de colores y ha decidido teñir su melena de color gris, al más puro estilo Khaleesi de Juego de Tronos. Parece que a sus fans les ha gustado este nuevo look, porque la fotografía que la artista ha compartido en sus redes sociales acumula ya más de 3 millones de me gusta.

Estábamos acostumbrados a ver a la cantante con su perfecta cola de caballo con la que siempre recoge su pelo castaño, por exigencias de un problema capilar que ella misma explicó hace tiempo. Pero ahora ha aprovechado este cambio para lucir una larga melena en tono platino.

Atrás han quedado ya las secuelas del terrible atentado que tuvo lugar en Manchester durante uno de sus conciertos. Un suceso que sin duda ha marcado un antes y un después en su vida tanto profesional, como personalmente.

Ahora Ariana se encuentra en una gira de conciertos para los que ha tenido que prepararse a conciencia debido a las espectaculares actuaciones que lleva a cabo sobre el escenario, llegando a cambiar hasta su mítico look.