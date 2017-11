Ariadne Artiles: "Llevar un bebé en mi interior es lo más animal que me ha pasado nunca"

A punto de ser madre, Ariadne Artiles ha realizado un reportaje único para la revista ELLE. En su tierra natal y embarazada de 30 semanas, Ariadne habla a la publicación de cómo esta nueva etapa le ha cambiado completamente.

Fascinada con ser madre, Ariadne sueña con este momento desde que era niña: "Sueño con tener un hijo desde que era bien pequeña. He sido y soy una madraza. Llevar un bebé en mi interior es lo más animal que me ha pasado nunca". Además, la canaria no descarta ampliar la familia en el futuro al lado de su pareja José María García Fraile, hijo del periodista deportivo José María García: "Si me preguntas ahora mismo, con el subidón que tengo, te diría que mi hija tendrá muchos hermanos. Pero vamos a disfrutar de ella por ahora, y más tarde ya veremos".