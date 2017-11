Aragón dice que ha facilitado al Gobierno toda la información "para ejecutar ya la sentencia" de Sijena

La consejera de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, ha asegurado que el Ministerio del ramo posee toda la información "para ejecutar ya la sentencia" que le insta a devolver al Monasterio de Sijena los 44 bienes de arte sacro de este cenobio que se hallan en depósito en el Museo de Lérida.

Pérez ha puntualizado que el ministro ha dicho que va a pedir al Departamento de Cultura catalán "que le suministre esa información", pero "vista la reacción del director del Museo de Lérida de que hay que cumplir la legislación catalana", esto "no augura un resultado rápido y por eso (Aragón) se ha adelantado". A su juicio, si hay que esperar a que lo hagan los técnicos de la Generalitat, se puede "correr el riesgo de que no llegue esa información o se dilate en el tiempo".

También ha lamentado que el PP "intente atribuirse un éxito en exclusividad", cuando "no es patrimonio de nadie, sino de todos" y ha indicado que si la sentencia de julio de 2015 hubiera sido inmediata, no se hubieran podido albergar los bienes porque no estaban las obras realizadas. No obstante, ha dicho que no va a "entrar en polémicas".