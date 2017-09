Antonio López presenta su libro de artista, 'Cuerpos y flores': "Conocí el arte a través de los libros"

El pintor Antonio López ha presentado este martes 19 de septiembre en el Museo Thyssen - Bornemisza de Madrid, 'Cuerpo y flores', su primer libro de artista. "Me acostumbré a mirar reproducciones en libros modestos y fui conociendo el arte a través de los libros", ha afirmado durante el autor durante la presentación.

Sin embargo, revela que el proceso de reproducción ha entrañado "cierta dificultad" pues deseaba que el libro estuviese "bien hecho". "Me he puesto un poco pesado pero ha merecido la pena, ha admitido--. En mi pintura no escatimo esfuerzos".