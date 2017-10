Antonio Carmona recibe el alta hospitalaria

Este lunes finalmente Antonio Carmona ha sido dado de alta del hospital San Francisco de Asís donde había permanecido ingresado durante 13 días, tras ingresar de urgencias por una infección en las vías respiratorias.

Mariola Orellana no se ha apartado de su lado desde que ingresara el pasado 3 de octubre, acompañandole también a su salida del hospital y haciendo de portavoz del cantante, que permanecía en silencio ya que todavía no puedo hablar porque tiene una fuerte inflamación de garganta por la que seguirá con tratamiento.

Mariola ha transmitido los agradecimientos por parte de su marido y asegura que también le ha pedido que manifieste todo su dolor por lo que está ocurriendo en Galicia. También ha confirmado que no le quedarán secuelas en las cuerdas bocales, que no se han visto afectadas. Aunque confiesa que Antonio tendrá que continuar con un tratamiento de antibiótico y antiinflamatorio, además de tener que hacer reposo y no poder hablar.