Antonio Banderas recibe en la gala de clausura del Festival de Cine la Biznaga de Oro honorífica

El actor malagueño Antonio Banderas recibirá este sábado, día 25 de marzo, coincidiendo con la gala de clausura del Festival de Málaga. Cine en español, la Biznaga de Oro honorífica por la "brillante" trayectoria del también productor y director.

En concreto, la gala de clausura será a partir de las 20.00 horas, en el Teatro Cervantes, donde Antonio Banderas compartirá protagonismo con los galardonados en esta 20 edición del Festival.

Antonio Banderas, presidente de honor del certamen cinematográfico malagueño desde la primera edición, ha mostrado siempre su "apoyo continuo" al Festival de Cine.

De esta manera, el Festival de Málaga "cumple este año su deseo, ya expresado con anterioridad pero nunca materializado hasta esta 20 edición".

El actor malagueño subirá a las tablas del Teatro Cervantes para recoger su biznaga, un "lugar de especial significación", ya que su formación como actor se desarrolló en Málaga, en los teatros y espacios escénicos de la ciudad, donde vivió sus primeros años e ilusiones profesionales.

La gala de clausura tendrá así un acentuado valor malagueño, ya que, además de Antonio Banderas, contará como presentadora del acto con la cantante Diana Navarro, también nacida en Málaga. Ambos comparten amistad y admiración mutua, por lo que su encuentro en el escenario del Cervantes "alcanzará una entrañable complicidad en unos momentos que, sin duda, serán de especial significación para el actor y director malagueño".

Con motivo de este homenaje, también ha tenido lugar la exposición 'Antonio Banderas. Colección fotográfica Andrés Padrón', una serie de imágenes que hace un recorrido por la trayectoria del malagueño, etapas que quedan reflejadas a través de fotografías de rodajes, imágenes promocionales y estrenos nacionales.

Padrón es un reconocido coleccionista que posee un archivo que cuenta con miles de imágenes y multitud de soportes, fotografías en papel y diapositivas de cine. La exposición se clausurará el domingo 26 de marzo y la entrada es libre hasta completar aforo.

BIOGRAFÍA ANTONIO BANDERAS

Desde su llegada al cine americano, Antonio Banderas "es indiscutiblemente uno de los actores internacionales más importantes de su generación". Ha recibido excelentes críticas por sus interpretaciones en cine, televisión y teatro, así como detrás de las cámaras como director de cine. En 2005, fue honrado con una Estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Hizo su debut como director con 'Crazy in Alabama', protagonizada por Melanie Griffith. Su segundo largometraje, 'El camino de los ingleses', es una historia sobre la mayoría de edad que sigue los primeros amores y obsesiones durante las vacaciones de unos amigos a finales de la década de los 70.

En 2003, Banderas obtuvo una nominación al Tony al Mejor Actor de Musical por su debut en Broadway en la producción 'Nine' de la Compañía de Teatro Roundabout, dirigida por David Leveaux, un musical inspirado en la película de Fellini. También recibió el Premio Drama Desk, Premio del Círculo de Críticos de Nueva York, Premio Drama League y Premio Theatre World por su interpretación en el musical.

Banderas ha trabajado con algunos de los mejores directores y actores de Hollywood como en 'Desperado', de Robert Rodríguez, con Salma Hayek; 'El mexicano', con Johnny Depp; 'Pecado original', con Angelina Jolie; 'Evita', de Alan Parker, con 'Madonna', por la que recibió su primera nominación al Globo de Oro al Mejor Actor; 'La máscara del Zorro', de Martin Campbell, con Catherine Zeta-Jones, por la que recibió su segunda nominación al Globo de Oro al Mejor Actor, y su secuela, 'La leyenda del Zorro'.

'Entrevista con el vampiro', de Neil Jordan, con Tom Cruise y Brad Pitt; 'Filadelfia', de Jonathan Demme, con Tom Hanks y Denzel Washington; 'La casa de los espíritus', de Bille August, con Meryl Streep y Glenn Close; y 'Femme Fatale', de Brian de Palma son otros de sus trabajos. Fue nominado por tercera vez al Globo de Oro al Mejor Actor por su actuación como el infame Pancho Villa en el lanzamiento de Presentando a Pancho Villa de HBO en 2003.

Nacido en Málaga, Banderas estudió en la Escuela de Arte Dramático de su ciudad natal, y al graduarse comenzó su carrera como actor trabajando en una pequeña compañía de teatro con sede en esa ciudad. Más tarde se trasladó a Madrid y se convirtió en miembro de la compañía del prestigioso Teatro Nacional de España.

En 1982, Pedro Almodóvar le dio un papel en 'Laberinto de pasiones'. Fue la primera de las siete películas que haría con el guionista y director manchego. Otras fueron 'Matador', 'La ley del deseo', 'Mujeres al borde de un ataque de nervios' y '¡Átame!'. El éxito internacional de estas películas le llevó a Hollywood. También es protagonista de 'La piel que habito' y 'Los amantes pasajeros', también escritas y dirigidas por Almodóvar.

En su filmografía también se incluyen: 'Autómata', 'Knight of Cups', 'Los mercenarios 3', 'Bob Esponja: un héroe fuera del agua, 'Machete Kills', 'Justin y la espada del valor', 'Ruby, la chica de mis sueños', 'Indomable', 'Black Gold', 'El príncipe del desierto', 'El gato con botas', 'Conocerás al hombre de tus sueños', 'La partícula de Dios', 'The Other Man', 'Shrek 2: vuelta a Cuento de Hadas', 'Shrek tercero', 'Shrek 4', felices para siempre, 'La trilogía de Spy Kids', 'Rapsodia en Miami', 'Four Rooms', 'Asesinos', 'Nunca hables con extraños', 'Two Much', 'El guerrero número 13', 'Hasta el último round' y 'Enemigos: Ecks contra Sever'.

Banderas también protagoniza 'Los 33', dirigida por Patricia Riggen, junto a Juliette Binoche y Rodrigo Santoro. Los próximos proyectos de Banderas incluyen la película de acción de Simon West, 'Salty', con Olga Kurylenko; 'Black Butterfly', con Piper Perabo y Jonathan Rhys Meyers, y la película de acción de Alan Derroche, 'Security'. Recientemente ha participado en la producción de 'Stoic', de Isaac Florentine, con Paz Vega, Karl Urban y Robert Forster.

Próximamente será protagonista de 'Beyond The Edge', de Aleksandr Boguslavskiy, y del biopic de Andrea Bocelli, 'The Music of Silence', de Michael Radford.