Ángela de la Cruz, Premio Nacional de Artes Plásticas 2017

La artista Ángela de la Cruz ha sido galardonada hoy con el Premio Nacional de Artes Plásticas 2017. El premio, concedido por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, está dotado con 30.000 euros.

Ángela de la Cruz (1965, A Coruña) se licenció en Filosofía y Letras en la Universidad de Santiago de Compostela y se trasladó a Londres, donde inició sus estudios en el Chelsea College of Art y más tarde en el Goldsmiths College y la Slade School of Art (University College, Londres). Ha sido la única artista española finalista del prestigioso Premio Turner (2010) por su exposición After en Camden Arts Center.