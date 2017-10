Andrea Duro: "No hablo de mi vida por respeto a él (Chicharito)"

Si tuviese que definir con una frase el momento en el que está, Andrea Duro lo tiene muy claro: "Estoy en el mejor momento de mi vida".

"Prefiero contar las cosas que me apetecen contar, a través de las redes sociales se pueden ver pero no me gusta hablar del tema, más que nada es respeto a él que es una persona que nunca ha hablado nada de su vida privada y yo tampoco. Por eso mismo prefiero no hablar, me incomodan un poco estas preguntas", nos asegura.