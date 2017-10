Álvaro Muñoz Escassi: "Si tengo que elegir también me quedo con Sonia Ferrer"

Álvaro Muñoz Escassi no guarda malos recuerdos de su historia de amor con la periodista Sonia Ferrer. Así nos lo dijo él mismo durante la presentación del Teatro Flamenco de Madrid, y es que el jinete habló por primera vez de las fotografías en las que se le vio en actitud cariñosa con la comunicadora Francine Gálvez.

A.M.E: Me gusta el flamenco y mucho y me llamó Luis y por supuesto que con Luis voy al fin del mundo y encantado, me llama para lo que sea y voy. Le debo la vida a Luis Astolfi.