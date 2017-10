Alicia Giménez Bartlett vuelve con Petra Delicado: "A lo mejor cojo mi sede social y me marcho"

La escritora Alicia Giménez Bartlett retoma el personaje de la comisaria Petra Delicado con 'Mi querido asesino en serie' (Destino), un caso en el que la investigadora se verá relegada por un inspector de los Mossos d'Esquadra y que nuevamente tiene lugar en Cataluña, aunque la autora asegura sentirse "preocupada" por la actual situación.

"A lo mejor cojo mi sede social, me marcho y me la llevo a Vinaroz (Castellón)", ha comentado con humor en una entrevista con Europa Press la autora, en alusión al lugar donde tiene fijado ahora su residencia. Bartlett, quien ha vivido durante gran parte de su vida en Cataluña, asegura "sentir un gran dolor" viendo una "escisión" en la sociedad catalana.

"Me parece muy grave, creo que no había necesidad por parte de la sociedad independentista catalana de llevar las cosas tan lejos. Se podría haber evitado con facilidad, cuanta más sensibilidad hubiera habido con el problema mejor, es cierto, pero todo se ha desbordado y ha llegado a un punto en que lo lamento profundamente", ha añadido.

No obstante, la escritora no pierde la esperanza de que "haya una salida adelante" porque Cataluña "tiene que seguir con vida". Preguntada sobre si esta confrontación quedaría reflejada en una nueva entrega de Petra Delicado en el futuro, ha respondido afirmativamente. "Obviamente, si hay algún quiebro importante en la realidad, la novela negra tiene que ser fiel a unas realidades mínimas", ha apuntado.

Bartlett es consciente de que "mirarán con lupa" esta ficción en cuanto al papel del Mosso d'Esquadra. "Hace año y medio, cuando inicié el libro, no tenía ni idea de que fuera a haber una confrontación tan bestial. Ahora estoy esperando un escrache en cualquier momento por este personaje, me van a poner verde, pero no sé por parte de qué bando", ha ironizado.