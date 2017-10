Alfredo Sanzol cree que las conexiones entre Madrid y Barcelona "permiten crecer y ser más ricos en el teatro"

EUROPA PRESS

Alfredo Sanzol, Premio Nacional de Literatura Dramática por 'La respiración', ha afirmado que poner el acento en las conexiones entre Madrid y Barcelona en lugar de en las diferencias "permiten crecer y ser más ricos en el teatro", tal y como ha señalado en declaraciones a Europa Press minutos después de conocerse el fallo del galardón.

Sanzol ha afirmado que está "deseando" volver a trabajar en Barcelona y ha señalado que prefiere no manifestarse sobre lo que ocurre en Cataluña porque "hay mucho ruido" y no le gustaría ser "uno más". "Es una situación muy frágil y me encantaría ser el presidente del Gobierno para arreglarla, pero no lo soy", ha dicho.

El dramaturgo y director tiene el deseo de que se logre "un acuerdo" y también de que "la sociedad civil se entere de qué está pasando en los despachos" porque está convencido de que no se sabe la verdad. "No entendemos lo que nos cuentan y entonces es que pasa algo que no nos cuentan", ha dicho.

Sanzol recibió la noticia del galardón mientras ensayaba y ha afirmado que tiene ganas de compartirlo con los actores que, según ha relatado, aportaron mucho a un texto que está "muy ligado a los ensayos" porque lo que sumaron los intérpretes ayudó a dar "la forma definitiva".

'La respiración' es una comedia que, sin embargo, nace de un "hecho triste" pero que tiene la intención de "calmar un duelo". "El objetivo desde el principio es hacer un acto de amor, de empatía y hacerlo a través de la comedia, la risa y sin olvidar el dolor", ha dicho.

"Me preocupa en mi trabajo no perder de vista el dolor, mirarlo con cariño, ternura e intentar que esa risa sea liberadora y no que surja del daño sino de la liberación de la tensión", ha dicho.

Preguntado por el apoyo a la cultura, Sanzol ha indicado que "muchas veces la realidad tan evidente de la necesidad de cultura no se traduce en un apoyo decidido desde el poder", según ha indicado.