Alejandro Albalá de Chabelita: "Me describió lo que hacía con otros en la cama para hacerme daño"

Alejandro Albalá se sentaba anoche en Sábado Deluxe y nos dejaba a todos boquiabiertos con sus declaraciones sobre su relación con Chabelita.

Esta semana en Sálvame saltaba la inesperada noticia: "Chabelita se encuentra de viaje en París con Alberto Isla". Todos nos quedamos sorprendidos, ya que si mal no recordamos, la relación de estos dos, que comparten un hijo, no acabó en muy buenos términos.

Parece que no solo nos dejó alucinados a todos los espectadores, hubo a alguien que esto tocó especialmente "el alma", Alejandro Albalá, actual marido de Isa Pantoja decidía realizar una entrevista con el programa Sábado Deluxe. Y Alejandro no defraudó anoche, contó detalles inauditos , escenas que vivió con Chabelita que delatan una relación más que tóxica.

María Patiño fue la encargada de hacer las delicadas preguntas al marido de Chabelita, que no se negó a responder a nada, Albalá fue sincero en sus contestaciones, mostrando además pruebas de lo que contaba a los colaboradores.

Gran parte de la entrevista giró en torno a los supuestos malos tratos que Albalá habría ejercido sobre Chabelita. Esto fue lo que ella declaró a varios periodistas en una de sus múltiples rupturas, ya que la pareja, en tres años, ha tenido muchas crisis y numerosas infidelidades por parte de ella. En la entrevista de anoche se mostraron a Alejandro varias fotografías que una amiga de Chabelita habría enviado a un colaborador del programa en las que aparece supuestamente la hija de Isabel Pantoja amoratada. Albalá no solo negó esto sino que además mostró un vídeo a los colaboradores en el que supuestamente aparecería Isa explicando a la cámara que no había recibido malos tratos por parte de Alejandro y todo había sido fruto de una discusión.

Continuando con este tema, Alejandro contó algunas escenas que habría vivido con Chabelita que dejaron al público completamente boquiabiertos. Albalá explicó que tras la ruptura de enero con Isa, había mantenido una relación con una chica en mayo, lo que provocó unos celos terribles en Isa, a pesar de que no estaban juntos. Como reacción a esto Alejandro declaró lo siguiente: "Ella empezó a contarme todo lo que había hecho en la cama con otros hombres. Lo que les hacía, incluso cómo la tenían". Patiño le preguntaba entonces si ella le decía que era peor que ellos a lo que Albalá respondió que "sí". Otra de las declaraciones que más impactaron fue la que hizo Alejandro sobre los supuestos insultos que Isa le profería: "Me decía que no valía para nada".