Albania anuncia que ya no está con Miguel Ángel Silvestre

Miguel Ángel Silvestre vuelve a estar soltero. Su ya exnovia ha sido la encargada de anunciar la ruptura en su primer vídeo de su recién estrenado canal de YouTube.

Albania Sofía comienza el vídeo diciendo "quería aclarar que Miguel Ángel y yo ya no estamos juntos". Más tarde, la española vuelve a hablar de su relación rota: "Ahora que estoy en Miami da la impresión de que me lo estoy pasando muy bien. Quería aclarar que Miguel Ángel y yo ya no estamos juntos. Ha sido un gran amigo, un maestro... tuvimos una relación muy bonita, pero ahora mismo estamos viviendo dos trayectorias muy diferentes".