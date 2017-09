Alba Carrillo: "Mi pasado no es tan horroroso"

CHANCE

Alba Carrillo es una mujer nueva. Enamorada de David Vallespín, la modelo lucha contra sus dos exparejas sin perder un ápice de su humor tan característico. Centrada en el cuidado de su hijo y sus nuevos compromisos con Sálvame, Alba no tienen ningún problema en dar su opinión sobre la futura boda de Ana Boyer y Fernando Verdasco.

CHANCE: ¿Qué tal en Sálvame?

Alba Carrillo: La verdad es que sí, lo toreo bien, estoy contenta y la verdad es que me han recibido muy bien. De momento.

CH: ¿Hay nervios cuando coges el micro?

A.C: Pues la profesión es muy difícil, ponerse al otro lado de vez en cuando no está mal para ver que de repente tienes que entrevistar a alguien y te pones nervioso.

CH: Ahora entiendes esto.

A.C: Sí, me dicen tienes que preguntar no sé qué y digo pero cómo voy a preguntarle eso.

CH: ¿Qué tal con tu 'no novio'?

A.C: Muy bien, el término es más que nada porque cuando ya has recibido tantos palos de la vida, vas con mucha prudencia, tienen que pasar muchas cosas para que le quite el no.

CH: ¿Sabe que le llamas así?

A.C: Sí, le gusta, le hace mucha gracia. Si esto va a sí le llamará mi 'no marido' o mi 'no amante' o yo que sé, no daré mi brazo a torcer.

CH: ¿Con ganas de boda?

A.C: Yo es que soy un poco inconsciente, me dejo llevar, si luego al final la vas a cagar igual.

CH: Lo mejor es que no le asusta tu pasado.

A.C: A ver mi pasado no es tan horroroso, he tenido un novio más pero me han salido mal pero luego al final es un chico muy inteligente, la situaciones con cierto tipo de productos suelen dar erróneas, no es tan raro lo que me ha pasado.

CH: ¿Se lleva bien con tu madre?

A.C: Sí de momento se lleva bien y le digo ya tendrás tiempo para inventarte historias como han hecho los otros, no pasa nada.

CH: ¿Qué le dices a Feli con su nueva novia?

A.C: Que sea feliz. Cuando uno está bien no tiene ganas de decir nada, no le deseo nada malo.

ALBA CARRILLO: "YO A FELICIANO NO LE CONOZCO, PRUEBA DE ELLO ES LO MAL QUE HA SALIDO EL MATRIMONIO"

CH: ¿Esperabas que llegara este momento?

A.C: Yo no he levantado el hacha de guerra, si les apetece seguir batallando, es muy cansado y es un aburrimiento pero si quieren seguir así pues nada.

CH: ¿Crees que le puede gustar esta nueva chica a Feli?

A.C: Yo a Feliciano no le conozco, prueba de ello es lo mal que ha salido el matrimonio, no te puedo decir nada, desconozco sus gustos, no tengo ni idea. Todas las cosas que ha hecho me han sorprendido, no sé su patrón.

CH: ¿Con Fonsi no mejora la cosa?

A.C: Fonsi es el padre de mi hijo. Para mí es muy desagradable porque creo que me he portado muy bien con él y me duele mucho esta batalla en la que el que sale perdiendo es nuestro hijo. No entiendo que le pasa, con Fonsi sí que estoy sorprendida.

CH: ¿Tienes relación con alguien de su familia?

A.C: Sí, sus primos son encantadores y conmigo se han portado siempre fenomenal. Gelete es el padrino de Lucas y son adorables, tienen una educación exquisita.

CH: ¿A través de ellos no pude haber un acercamiento?

A.C: La gente no se mete, esto es un tema nuestro y al final yo tampoco me metería.

CH: Todo empezó con una 'no llamada' crees que podría haber un acercamiento con una llamada de los dos.

A.C: No sé qué decirte, a mí ahora mismo no me apetece. Yo lo estrictamente de padres fenomenal, estoy encantada de que vea a mi hijo, es nuestro hijo, pero yo relación con él no quiero tener, me ha hecho mucho daño, creo que no se ha portado bien conmigo.

ALBA CARRILLO: "FELI ME DESEQUILIBRABA UN POCO"

CH: Vaya cambio a cuando estabas con Feliciano.

A.C: No sé qué contestarte a eso, pero sí, Feli me desequilibraba un poco. Es la verdad, con sus viajes y sus cosas que al final tienes que vivir para otra persona, pendiente de sus horarios, de su vida, la vida de un deportista de élite requiere mucho sacrificio por parte de todos los que le rodean. Para mí era una destrucción.

CH: ¿Fue uno de los motivos de la ruptura?

A.C: En realidad no porque hay otros tenistas que llevan bien sus relaciones, es la manera en que lleves esos viajes.

CH: Él dio a entender que es complicado, que tienen que descansar después de los partidos*

A.C: Perdió un partido en Miami y se fue hasta las tantas con una mujer. Eso es verdad, todo lo que dice lleva razón.

CH: ¿No tienes relación con Fernando Verdasco y Ana Boyer que se van a casar?

A.C: No, pero le digo lo mismo que le digo a todo el mundo que me pregunta, no te cases.

CH: Tú aún así no pierdes la esperanza.

A.C: Sí, pero me diré no lo hagas y luego lo haré, porque no me escucho nunca.