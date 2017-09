Alba Carrillo derrocha amor con su novio mientras explota contra la prensa

Tras su último y accidentado viaje a Miami, Alba Carrillo ya está de vuelta en Madrid y totalmente centrada en el cuidado de su hijo y su 'no novio' David Vallespín. A pesar de los rumores, la modelo continúa con su relación con el ingeniero. En esta ocasión hemos vuisto a Alba acudir a la Clínica López Ibor y es que semanas antes de marcharse a 'Supervivientes' ya estuvo unos días ingresada en la clínica.

Disfrutando del tiempo libre del que dispone ahora que su hijo Lucas ya ha comenzado de nuevo el colegio, Alba aprovechó el día para hacer algunas gestiones junto a su pareja, David. De lo más cómplices y cercanos la pareja paseó por las calles de Madrid demostrando que su relación sigue 'viento en popa'. Ante la presión de la prensa desde su regreso de vacaciones, Alba sacó su lado menos amable y es que lejos de atender a los medios, la modelo explotó ante las cámaras. "Me estáis haciendo la vida imposible, me estáis amargando, estáis todo el día detrás de mí, es que esto es acoso ya. No te contesto a nada porque no me apetece hablar, dejarme de perseguir a todos los lados" gritó Alba bajando la ventanilla de su coche.