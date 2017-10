Alba Carrillo: "No me caso. Me da como ardor de estómago"

CHANCE

Alba Carrillo no se casa. La modelo nos ha desmentido la información que daba Kiko Hernández este miércoles en Sálvame. El colaborador aseguraba que la ex de Feliciano López ya tenía fecha para su próximo enlace con David Vallespín, el joven que le ha devuelto la ilusión en el amor.

Una boda que se celebraría el 1 de septiembre de 2018. Finalmente, la propia Alba ha aprovechado su paso por la noche del terror del Parque de Atracciones en su fiesta de Halloween para confesarnos que aún no se casa.

CHANCE: Alba, dicen que te casas en 2018.

Alba Carrillo: Chicos de verdad... que no, de verdad hacerme caso, no me metáis sustos.

CH: ¿No ha habido pedida de mano?

A.C: Yo ya... si eso doy el pie que está más sano, la mano no.

CH: ¿Ha pasado de 'no novio' a 'sí marido'?

A.C: Que no chicos, de verdad que no, que no me caso. Me da como ardor de estómago.

CH: ¿Le has cogido alergia al matrimonio?

A.C: Un poco sí. No lo sé, pero desde luego ahora así, sin conocernos como se debe de conocer, es que aún conociéndote te llevas los sustos que te llevas, yo en principio no.

CH: ¿Cómo te gustaría que fuese ese proceso, qué cambiarías del anterior?

A.C: El novio, fundamental. La suegra, fundamental y bueno en general lo cambiaría todo. No se salvaba nada.

ALBA CARRILLO: "LO QUE SÍ HARÉ ES PEDIR LA NULIDAD"

CH: Pero una se da cuenta de eso antes.

A.C: Yo ya dije que no me quería casar y al final él pues insistió. Pero yo creo que era porque ellos son muy convencionales y como lo tenían todo preparado, pues había que ir y comérselo.

CH: ¿Convencionales pero la fidelidad?

A.C: Ya eso se les escapa, pero eso son nimiedades. Lo que sí haré es pedir la nulidad, no porque me vaya a casar, es porque no me apetece tener ningún vínculo ni en esta tierra ni en la estratosfera con él.

CH: ¿Qué te da David?

A.C: Yo que sé, me preguntáis unas cosas... se puede hablar de sexo o estamos en horario infantil. No, es broma. Quiero decir que estoy muy bien, la verdad es que llevarme a mí es complicado, soy una tía muy enérgica, con las cosas muy claras, estoy un poco loca. Yo también lo reconozco. Un tío anodino que no sepa llevar bien los caballos no puede conmigo, me los he cargado a todos y este parece que lo va llevando.

CH: ¿No se aburre David?

A.C: Desde luego que no, el pobre se va a dormir con un dolor de cabeza, yo soy muy de información.

ALBA CARRILLO: "A MÍ YA NO ME ECHAN MÁS DE MI HABITÁCULO"

CH: ¿Vivís ya juntos?

A.C: Bueno, ahí estamos. Es progresivo, no es de hacer la mudanza. Pero ya lo que está claro es que él se vendrá a mi casa, yo ya no me voy a casa de nadie, a mí ya no me echan más de mi habitáculo.

CH: ¿En casa con tus padres?

A.C: No, mis padres viven en otra casa, esa casa era mía, mis padres estaban allí mientras que yo tenía otra casa porque vivía con otras personas, ahora yo he vuelto y ellos se han ido.

CH: ¿Ya se han ido tus padres de casa?

A.C: Sí, yo vivo ahora con Lucas y con los perros que son mis hijitos también y con custodia compartida con David.