Alba Carrillo y su madre, cara a cara en Sábado Deluxe

CHANCE

Alba Carrillo y su madre, Lucía Pariente, se sentaban en 'Sábado Deluxe' para entrevistarse la una a la otra, se vivió mucha tensión en el plató, y Alba acabó llorando.Lo primero, la nueva colaboradora de 'Sálvame' y su madre, no sabían que iba a estar Diego Arrabal en plató, ante la que Alba se encontraba con miedo. Parece que Arrabal tiene un vídeo de Alba Carrillo que podría sacar a la luz en cualquier momento, la colaboradora ha llamado a Diego "gentuza", y éste abandonó el plató.

Además también han hablado madre e hija de la relación entre Lucía Pariente y su marido, la madre de Alba Carrillo le ha preguntado: "¿Crees que en tus fracasos sentimentales ha influido la manera en la que has visto la relación entre papá y yo?", a lo que su hija contestó: "No, cuando uno quiere no es un fracaso y yo he querido a todas las personas con las que he estado. ¿Por qué dormís en camas separadas?".

La ex concursante de Supervivientes quiere que su madre se deje querer y conocer, que muestre sus sentimientos y no se muestre tan fría, pero Lucía le contesta a su hija sobre el tema de no compartir cama con su marido: "El cariño no se demuestra en la cama, que también. Porque las parejas evolucionan, los hombres son más calurosos, las mujeres más frioleras y hay que descansar e irse a trabajar".

También han hablado de Feliciano y Fonsi Nieto, Lucía dijo algo sobre los ex novios de su hija Alba: "Fonsi y yo nunca hemos tenido piel, ha sido desde el principio. Ante las cosas buenas me doblego y ante las malas me crezco. Es la persona que más respeto pero no trillo en la misma era", la madre de Alba contestaba esto ante la pregunta de su hija: "¿De todas mis expareja, es Fonsi quien peor te cae?". Además también han hablado de Feliciano López. "He mantenido conversaciones largas con Feliciano López, es una persona bastante agradable en las distancias cortas. Feli ha sido más agradable que Fonsi de largo", decía Lucía sobre el tenista.

Estos son algunos de los temas que han hablado Alba Carrillo y su madre en el programa nocturno de los sábados en telecinco. Madre e hija se sinceraron ante toda España.