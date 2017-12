Alba Carrillo y Lucía Pariente, más unidas que nunca ante la adversidad

Aunque está en uno de los momentos más complicados de su vida, Alba Carrillo ha decidido refugiarse en sus seres más queridos para superar el duro bache que está atravesando desde que Fonsi Nieto pidiera ante los tribunales la custodia completa de su hijo Lucas. En esta ocasión la modelo hizo algunos recados que tenía pendientes y los hizo junto a su madre, Lucía Pariente, de la que no se separa en ningún momento.

"Desde aquel episodio del reality, Fonsi dijo que iba a tomar medidas. Pasó el verano y pensaron que no iba a hacer ya nada pero ha pedido la custodia del niño para que si no lo consigue sea la compartida. He hablado con Fonsi y ahora es más cauto cuando habla solo pide respeto por el menor y que no se tomen a broma estas cosas", explicaba Antonio Rossi en televisión. Además, en lo referente a la denuncia que habría puesto la hermana del Dj, el periodista afirmó también que la denuncia que puso la hermana de Fonsi cuando él estaba en Ibiza, va para adelante.