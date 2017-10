Alba Carrillo aprovecha la felicitación a su hijo Lucas para cargar contra Fonsi Nieto

A pesar de las constantes diferencias entre Alba Carrillo y Fonsi Nieto, a la expareja les unen más cosas de lo que les separa y es que ambos estarán unidos para siempre por su hijo Lucas y por eso mismo hoy están de celebración. El pequeño Lucas cumple hoy siete años y tanto su madre como su padre han aprovechado para felicitar al pequeño, eso sí, sin dejar de un lado la batalla que emprenden en los últimos meses.

Alba ya empieza su carta atribuyéndose un papel único y principal en la vida de Lucas: "He sido la persona que te ha acompañado en tus primeros pasos, tu primer diente, tu primera caída, te enseñé a leer, a ver las vida con ilusión, a que somos un equipo ganador y muchas cosas más". Pero con el temperamento que la caracteriza, Alba defiende tajante la relación con su hijo: "Hay gente que se empeña en hacer cortes en el mar pero hay cosas irrompibles, indestructibles, indelebles como el amor de un hijo y su madre . Y más concretamente el nuestro" y continúa: "Hemos saltado obstáculos que no debería saltar una madre con su hijo en brazos pero el vivir al estilo canguro te hace crear un vinculo tan poderoso que genera hasta envidia".

Y por si las indirectas no fuesen lo suficientemente contundentes, Alba aprovecha para defenderse de los que la acusan de ser una mala madre: " Y en honor a la verdad diré que soy una buena madre porque tu me has enseñado. Puede parecer pretencioso pero es verdad, Yo SOY porque tu ERES. Me autofelicito por ser tu madre" termina Alba, con un mensaje cargado de significado que parece ir más dirigido al padre de su hijo que al propio Lucas.