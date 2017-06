Alaska: "Me alegro mucho por belén, estará muy contenta"

CHANCE

Alaska no para de trabajar y es que, a pesar de haber comenzado la época estival la cantante confesó que este año compaginará sus días de vacaciones con conciertos y otros proyectos profesionales que tiene entre manos. En esta ocasión acudió a la presentación de la nueva campaña de Samsung España de Recuerdos en Alta definición en la que recordó su etapa con La Bola de Cristal.

ALASKA RECUERDA SU ETAPA EN 'LA BOLA DE CRISTAL' DE LA MANO DE SAMSUNG ESPAÑA

Tan sincera como siempre la artista no dudó en mostrar su felicidad por la resolución el juicio entre Belén Esteban y Toño Sanchís y es que tanto ella como Mario tienen una buena relación de amistad con la colaboradora de Sálvame. En cuanto a la reciente pérdida de una persona tan importante para ella como es el caso de David Delfín, Alaska volvió a contar que seguirán hablando del diseñador en presente y es que para ellos sigue formando parte sus vidas de una forma muy especial.

CHANCE: Explícanos esto un poco.

ALASKA: Es un buen juego de palabras, los recuerdos nuestros no son en alta definición. En la televisión del siglo pasado los colores eran muy pobres, la definición era muy pobre y aquí se ha jugado con que ahora que sí que tenemos televisiones en alta definición podamos ver los programas de televisión que todos recordamos.

ALASKA: "YO ERA ESPECTADORA ANTES DE APARECER EN TELEVISIÓN, ME GUSTABA MUCHO EL MEDIO Y ME SIGUE GUSTANDO"

CH: Pero había mucho espectáculo.

A: Hacíamos la televisión sin medios tecnológico, los televisores de los hogares eran malos pero también aprendimos a hacer las cosas con mucha imaginación, con cero presupuestos pero con muchas ganas.

CH: Este cambio de lo que había antes tan precario a la cosas de ahora, ¿Estás acostumbrada a esto?

A: Los cambios yo creo que cuestan si desaparecen, hay cosas que van a mejor otras a peor, son diferentes. La forma de trabajar cambia pero mientras tú estás trabajando cambias con esas cosas.

CH: ¿Cuál es el truco para mantenerte tantos años en televisión?

A: Pues yo creo que la fórmula es que me gusta la televisión, me gusta mucho, yo era espectadora antes de aparecer, me gustaba mucho el medio y me sigue gustando. Creo que no es más que eso. He hecho muchos programas porque me gusta mucho hacerlos. Al principio de Fangoria no nos conocía nadie y yo seguía haciendo programas de gran éxito. Me gusta la televisión.

CH: Y gustarle al público.

A: Pues eso es gracias a los formatos, habrá un público al que le gustes por haber hecho la Bola de Cristal y no conocerán otra cosa y hay gente para la que significas algo por hacer programas en la dos haciendo entrevistas y gente a la que le divierte que seas más gamberra. Yo me lo paso igual de bien.

ALASKA: "ME ALEGRO MUCHO POR BELÉN QUE ESTARÁ MUY CONTENTA Y TRANQUILA, NO ME ALEGRO POR TOÑO"

CH: Nunca renegáis de ver nada en la tele porque hay gente que dice que ve una cosa y le gustaría ver otra o no se atreve.

A: No entiendo lo de la mala conciencia con la música, la televisión... lo que te gusta, te gusta y lo que no, pues no. Lo que no me gusta a mí no lo veo, no veo el Festival de Jazz de San Sebastián porque no me gusta, no porque tenga ningún prejuicio, solo porque no me llega. Supongo que es lo que le pasa a la gente.

CH: ¿No os ha dado miedo aburrir en algún momento?

A: No, a ver, eso es muy personal, en el momento en el que tú sales mucho escuchas qué pesado y yo digo qué bien, qué suerte, esas cosas te vienen y qué suerte que haya un momento en el que todo el mundo piensa en ti. Hay momentos en los que nadie piensa en ti. Nosotros intentamos equilibrar y son más cosas a las que dices que no que a las que dices que sí y eso es un lujo. Hay otros momentos que no puedes decir que no porque no te llega nada.

CH: ¿Qué piensas de la resolución del juicio Belén Esteban y Toño?

A: Nos llegó la noticia en directo en el programa de radio de Federico donde hacemos corazón. Fue un momento curioso, hemos hablado tantas veces de cómo está la situación y de repente un día pasa. Me alegro mucho por Belén que estará muy contenta y tranquila, no me alegro por Toño, no hay que alegrarse de las cosas malas que Toño ha sido muy amable siempre con nosotros. Los juicios que son de cuentas o de papeles son muy claros.

ALASKA: "SIEMPRE TE DIRÁ QUE LAS PERSONAS CUANDO DEJAS DE HABLAR DE ELLAS ES CUANDO NO ESTÁN"

CH: ¿Has hablado con ella?

A: No, me parece un poco pesado por nuestra parte. Desde aquí se lo digo, como ella lo sabe estamos muy contentos. Quitarte estas cosas de encima es quitarte un peso enorme.

CH: Pierde credibilidad como manager.

A: Los veredictos de los jueces se basan en las pruebas que se aportan. Yo tengo juicios y los que no he ganado y no siento que no haya ganado porque yo no tuviera razón sino porque no se vio claro lo que yo pretendía. Aquí cada uno me imagino que tendrá su razón y sus cosas.

CH: ¿Habrá vacaciones?

A: Creo que vendré dos días a la piscina, es un buen sitio. Días de piscina, muchos conciertos, me imagino que un poquito con Topacio Fresh en la Finca Don Viejo y lo demás, poco más. Ordenar un poco la casa que la tenemos revuelta con mudanzas y reformas y con eso creo que nos ponemos en noviembre. Ya hablaremos.

CH: El otro día Mario subió una foto muy bonita con Mario y Bimba y o habla en pasado.

A: Nunca, siempre te dirá que las personas cuando dejas de hablar de ellas es cuando no están. Para hablar de esas personas lo hacemos en presente, esa foto es muy bonita porque es la foto que David le dejó a Mario entre las cositas que tenemos los amigos. Es de muy mala calidad pero no sabía que la había puesto hasta que la vi. Todos seguimos poniendo cosas de David sin razón alguna, el día de mi cumpleaños yo subí la felicitación de David del año pasado.

CH: ¿Alguna novedad profesional?

A: Yo tengo una cosita en breve, el mes que viene pero como no sé hasta que la diga el encargado, yo no lo pudo decir. Me hace mucha ilusión, es una participación con una persona a la que admiro muchísimo y el mes que viene lo estoy haciendo.

CH: ¿Musical?

A: No. Si lo vais a saber en cuanto lo hagamos. No es un proyecto mío es de otra persona.