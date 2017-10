Aixa de la Cruz se pregunta por la "culpa histórica" en 'La Línea del frente' con ETA como telón de fondo

La escritora Aixa de la Cruz cuestiona en su nueva novela 'La línea del frente' (Salto de página) la construcción de relatos de las personas para hablar de su identidad, del pasado y de la "culpa histórica", con distintos personajes marcados de alguna manera por los años más duros de la banda terrorista ETA.

El título apela "a la idea de militancia" de la protagonista, "obsesionada" con construir una figura histórica en torno a su novio. "Ella tiene una especie de culpa historica por haber vivido en Euskadi en una epoca en que la política lo impregnaba todo. Es curioso, porque me parecía imposible haber sido adolescente en la epoca en que yo lo fui y no haber estado absolutamente permeada por el conflicto de ETA", ha reconocido.

Alternando la voz de Sofía con los recuerdos de un dramaturgo sobre Areilza y unos encuentros dialogados en la cárcel, De la Cruz construye a un personaje que "trata de paliar su culpa tomando partido". "Es casi peor no haber visto que haber tomado partido por un bando u otro, por eso ella tiene la necesidad de que su pareja sea un héroe, casi como un acto de violencia", ha añadido.

No obstante, hay también una advertencia en torno a esta construcción ficticia de héroes. "La idea del heroísmo es muy perversa. Es una idea fallida, porque al fin y al cabo es un individuo aislado que se sacrifica por la sociedad y encima luego es el poder el que decide qué es heroico y qué no lo es", ha criticado la autora.

El personaje de Areilza le permite a la escritora vasca hablar del poder de la ficción. "Él tiene una idea suya en la cabeza y damos por hecho que es real. ¿Quién va a saber mejor que nosotros quienes somos? Pero en un momento de crisis se da cuenta de que su vida se puede contar de 20 formas distintas y no hay nada cierto. Y, si no tienes identidad, no tienes nada", ha aseverado.