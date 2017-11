Adriana Abenia acerca de la maternidad: "Ahora sí tengo ganas, nunca se sabe, de repente igual doy la sorpresa"

Adriana Abenia ha acudido a la 10º aniversario de Condé Nast Traveler, desvelando que tiene ganas de ser mamça y además ha hablado acerca del controvertido tema de los abusos sexuales, misteriosa sobre si ella lo ha sufrido: "No estoy diciendo ni que sí ni que no. Creo que hay que denunciar a la policía pero no en medio público, aunque no me parece mal".

CHANCE: Adriana, guapísima y estupenda.ADRIANA ABENIA: Una va teniendo sus años y ya hay que arreglarse un poco antes. Muchas gracias.CH: 10º aniversario, no podías faltar.AA: Por supuesto que no. de las cosas que más me gustan en la vida, comer y viajar. Muy seguidora de la revista.CH: ¿Destinos favoritos y pendientes?AA: Tenía uno pendiente, iré estas Navidades a Florencia a celebrar mi aniversario de boda. Siempre por unas u otras no podía ir.CH: Un lugar con mucho arte.AA: Mucho arte, mucha pizza. Ya he mirado los restaurantes para celíacos y es un sitio precioso.CH: Ya el tema de celiaco más avanzado para comer fuera.AA: Este verano lo he pasado mal porque he tenido que trabajar en Munich y era imposible. Me he tirado todo el verano comiendo codillo y puré de patata.CH: Italia muy bien preparado.AA: Allí la masa controladísima, va a ser un viaje gastronómico.CH: Qué gran momento personal estás pasando.AA: No me puedo quejar, un momento dulce, que siga así.CH: Con ganas de un paso más para...AA: Nunca se sabe, antes era muy reacia a todo esto, pero la vida te cambia incluso la manera de pensar y quien sabe si en el 2018.CH: Hay que aprovechar este momento.AA: Claro que sí.CH: Te quería preguntar por el tema de abusos sexuales en el cine, televisión..AA: Es un tema muy sensible, muy delicado, no obstante, creo, que no se me interprete mal, que las cosas hay que denunciarlas cuando sucede porque cuando pasa el tiempo no es oportuno. A este respecto tendría que decir que las cosas hay que hacerlas a su debido tiempo. No me parece mal que salgan voces denunciando estos hechos y hay que hacerlo cuando hay que decirlo.CH: ¿En tu caso lo has vivido aunque solo peticiones?AA: Es un mundo complejo el mundo de la moda, del cine, de la televisión y en este sentido no quiero pronunciarme por lo que he dicho, que si no tuve la valentía de decirlo, ahora no tendría ningún sentido, ahí lo dejo.CH: ¿El que calla otorga?AA: No estoy diciendo ni que sí ni que no. Creo que hay que denunciar a la policía pero no en medio público, aunque no me parece mal.CH: Danos una sorpresa en el 2018.AA: Lo estoy intentando, me está costando y al final me salgo con la mía.CH: ¿Con ganas?AA: Ahora sí tengo ganas, nunca se sabe, de repente igual doy la sorpresa.CH: De Florencia vienes...AA: O antes.CH: Lo dejas ahí.AA: Nunca se sabe.