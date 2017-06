AM- 'Oskara' y 'Caída del cielo', se reparten los premios en una gala de los Max reivindicativa con el papel de la mujer

La producción de danza 'Oskara' y el espectáculo 'Caída del cielo' han sido las triunfadoras de una repartida XX edición de los Premios Max de las Artes Escénicas, cuyos ganadores se han dado a conocer este lunes 5 de junio en una gala celebrada en el Palau de las Arts de Valencia y en la que se han producido numerosas reivindicaciones sobre el papel de la mujer en las artes escénicas y en la sociedad.

Las alusiones a la situación de la mujer han sido constantes durante las intervenciones de Morgade, si bien la más aplaudida ha sido cuando ha recordado cómo un monologuista le preguntó por quién había escrito su guión porque "era muy bueno". "No es que pensamos distinto, es que escuchamos distinto: las palabras no tienen género", ha reclamado. También otra alusión al IVA ha sido especialmente reconocida por el auditorio --"por lo que sea, el IVA al cine no ha llegado, no sé que ha podido pasar..."--.