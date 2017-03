El terrorista de Londres era británico y había estado fichado por los servicios secretos

El Estado Islamico se ha atribuido la autoria del atentado de Londres a través de internet. Las autoridades, de momento, no quieren revelar la identidad del terrorista para no entorpecer la investigación. Los primeros detalles los ha revelado la primera ministra ante el Parlamento británico. Teresa May ha confirmado que nació en Reino Unido y que los servicios de inteligencia le habían investigado hacía unos años por su extremismo. El terrorista alquiló el todoterreno con el que perpetró el atentado en Birmingham, una ciudad al norte de Londres. La policía ha registrado allí varias viviendas; también en la capital y ha detenido a ocho personas. No ha trascendido si son arrestos preventivos o forman parte de una red de apoyo. Scotland Yard cree que que actuo solo, inspirado en el terrorrismo internacional islamista, como se ha confirmado ahora, e investiga su actividad en internet. Hoy la zona del atentado permanece acordonada y la policía científica rastrea minuciosamente el ugar en busca de pruebas.