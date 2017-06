Los alimentos que puedes consumir con el estómago vacío y los que no

¿Comes con el estómago vacío? Romper el ayuno con ciertos alimentos puede no ser una buena idea. Las prisas de la mañana pueden provocar que nos equivoquemos a la hora de elegir lo que deberíamos comer. Lo ideal sería planificarlo para que nuestro estómago no sufra. Aquí ofrecemos una serie de alimentos que puedes consumir con el estómago vacío y cuáles no.