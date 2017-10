Reese Witherspoon afirma que con 16 años fue agredida sexualmente por un director

La actriz continuó su discurso afirmando que le gustaría poder decir que este fue un incidente asilado en su carrera, pero lamentablemente esto no fue así y ha tenido múltiples experiencias de hostigamiento y asalto sexual aunque no habla de ellas muy a menudo.

"Pero después de escuchar todas las historias de estos últimos días y de escuchar a estas valientes mujeres hablar esta noche acerca de cosas que se nos ordena que se barran debajo de la alfombra y no se hablen, me dan ganas de hablar y hablar en voz alta porque en realidad me sentí menos sola esta semana de lo que me he sentido muchas veces durante mi carrera", confesó Reese Witherspoon.