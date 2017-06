Millonario a los 18 años gracias a 1.000 dólares que le regaló su abuela

Finman comenzó a invertir en bitcoins , una unidad monetaria digital que no está respaldada ni depende de ningún gobierno, en 2011 gracias a un consejo de su hermano Scott. Así, compro bitcoins por valor de 1.000 dólares, dinero que le regaló su abuela por su 12 cumpleaños.

Pero, ¿por qué esa empresa ? La idea no surgió sola, si no que él mismo ha sido un estudiante frustrado. A pesar de tener ahora una gran fortuna , Finman no pasó buenos momentos en el instituto, llegando incluso un profesor a asegurarle que acabaría trabajando en un McDonald's .