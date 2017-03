¡Por fin llegó el día!: El 'brilli cueri' de las Salazar se cuela en el Orgullo Gay

Las familias gitanas más conocidas de la televisión no dejan de nuevo sin palabras en el quinto programa de 'Los Gipsy Kings' que ha emitido Cuatro. Los Jiménez comienzan sus vacaciones en una ecoaldea gallega donde la integración no será nada fácil. Los Fernández Navarro cambian de destino y llegan a Nairobi, Kenia para continuar con su vuelta al Mundo. Los Montoya , por su parte, no ganan para sustos cuando descubren que Naiara ha desaparecido en plena madrugada. Por último, Las Salazar consiguen que una de las carrozas del Orgullo Gay luzca su 'Brilli cueri'.

Casi sin darse cuenta, el tiempo se les había echado encima a Las Salazar y ya ha llegado el esperadísimo día del Orgullo Gay. Con las prisas y los descuidos, Raquel y Noemí tienen que llevar ellas mismas los diseños hasta la carroza donde ya estaban los modelos.

“Luego dicen los payos que las bodas gitanas son muy exageradas y muy grandes… pues anda que el Orgullo Gay no es normal. Había muy buen rollo entre todos pero para mi gusto era… demasiado”, aseguraba Noemí que tuvo que bajarse de la carroza cuando esta empezó a moverse porque se mareaba.

El tito Jones no puede contener las lágrimas de la emoción después de ver el diseño 'Brilli cueri cabelludi' que le habían preparado Raquel y Noemí. Úrsula tampoco salía de su asombro al ver el look a lo Beyoncé listo para disfrutar del día del Orgullo Gay.

Los Jiménez y su periplo por la ecoaldea gallega

Los Jiménez recibieron una misteriosa carta que les invitaba a una ecoaldea gallega en calidad de familiares de la actual Miss Gitana y sin saberlo les sirvió de escapatoria cuando conocieron la inminencia de la pedida de La Rebe. “Que me regalen oro que yo no entro ahí. ¡Señor!, ¿dónde me has traído?”, aseguraba la joven nada más llegar a su destino.

No se les veía muy integrados a los Jiménez en esta nueva aventura campestre. “No queremos lujos pero tampoco esto que parece el Portal de Belén”, aseguraba Marisol. “¿Eso es un baño?, es un ‘ratrete’ (retrete) muy pequeño”, continuaba la madre de la Rebe mientras visitaban la estancia.

Cuando pensaban que lo habían visto todo en su aventura campestre, a los Jiménez les quedaba todavía el momento más mágico: El conjuro de la Queimada. “¡¿Qué conjuro?!”, gritaba la Rebe asustada antes del comienzo de la ceremonia. “Están hablando de espíritus, de brujas… vámonos de aquí que nos matan”, aseveraba Dani antes de coger a su familia y “salir najando” de allí.

¿Dónde se ha metido la hija de los Montoya?

En la familia de los Montoya no ganan para sustos y en plena noche comienzan a echar en falta a uno de sus miembros. La Negra se percata de que su hermana Naira no está en su cuarto ni en ninguna de las habitaciones de la casa y decide avisar a sus padres.

Saray comienza a perder los nervios y es una llamada a la policía lo que consigue tranquilizarla, quizá pueda estar en casa de su exnovio. ¿Dónde se ha metido Naiara?

Y Cristo... ¡A First Dates!

Cristo recibe una llamada que puede cambiarle la vida para siempre. El peluquero acepta la invitación para asistir al programa de citas ‘First Dates’. “¿Una cita a ciegas?, Pues sí porque yo quiero encontrar el amor, me merezco ser amado igual que todo el mundo”, respondía sin dudar.

“En 26 años que tengo no ha habido ser que me rechace, yo sí que he rechazado a mucha gente”, aseveraba Cristo en la entrevista previa que le hicieron por teléfono.

Los Fernández navarro ya están en Kenia

José y Fali parecen algo estresados en Palma de Mallorca, sobre todo, por los cambios de última hora en el viaje de Joaquín que ellos tienen que materializar en la agencia de viajes. En un principio, Los Fernández Navarro tenían que viajar a Perú pero, según la profesional de la agencia, eso era imposible.

Lo más barato en ese momento eran 12 días en Kenia, 11.000 euros los cuatro. “¿Tú sabes cuánto es eso, 11.000 euros? ¡Válgame Dios, que tú me ves y yo te veo! Yo con ese dinero formo una en el ‘charlet’ que no veas”, asegura Fali asombrado y antes de aceptar definitivamente el viaje. Los más sorprendidos fueron los propios implicados que se esperaban un destino algo más acogedor. “¿Kenia, pero eso dónde es?”, aseveraba Mariano.

Pese a los prejuicios e inconvenientes iniciales, Los Fernández Navarro llegan a Nairobi, Kenia. Lo primero que se le ocurre a Joaquín y a Mariano es comenzar la aventura con una carrera de ‘tuk-tuks’. “No he perdido una carrera en mi vida. A mí me llaman el Fernando Alonso gitano”, aseguraba Mariano. No hacen nada más que pisar Kenia y ya están cometiendo los mismos errores que en Tailandia…

... y mientras tanto en Palma de Mallorca

En Palma de Mallorca, l os Fernández Navarro no saben que más hacer para dilapidar la fortuna de Joaquín. Esta vez se les ha ocurrido nadar entre tiburones sin tener en cuenta que Kiki y Manuela no saben bucear. “Yo hasta hace poco pensaba que los tiburones no existían, pensaba que solo salían en las películas”, aseguraba Manuela. “Si te dan miedo las hormigas cómo vas a nadar con tiburones”, le decía Manuela a José.