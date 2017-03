Terremoto 'gipsy' en casa de los Jiménez: ¡Quieren venir a pedir la mano de la Rebe ya!

Las familias gitanas más conocidas de la televisión no dejan de nuevo sin palabras en el cuarto programa de 'Los Gipsy Kings' que ha emitido Cuatro. Los Jiménez reciben la noticia de que el novio de la Rebe quiere pedir ya su mano. Además, los Fernández Navarro ‘disfrutan’ de sus últimos días en Tailandia. Por su parte, Saray ( los Montoya ) descubre la traición de Cristo y se produce un fuerte enfrentamiento. Por último, Las Salazar siguen empeñadas en convertirse en empresarias y continúan con sus diseños para el Orgullo.

Inmersos en sus preocupaciones cotidianas y preparando ya su semana de vacaciones en Lugo, Los Jiménez reciben una noticia que les deja sin aliento. “El chico viene a pedir la mano de La Rebe ya”, aseguraba Angelete, hermano de Daniel y amigo de la familia del novio de La Rebe. “¿Por qué tanto nerviosismo y tantas prisas?”, se preguntaba el padre. “ ¡¿Y cómo tan pronto?! Yo quiero a Juan pero no pensaba que iba a suceder tan pronto”, decía Rebeca. Parece que el viaje rural a Galicia les va a salvar por los pelos… La pedida tendrá que esperar por lo menos una semana más.

Los Montoya descubren la traición de Cristo: “¡Eres un cobarde!"

Saray y sus hijas estaban disfrutando de una placentera comida con Mama Loli (madre de Saray) hasta que se destapó la traición. Mama Loli le contó a su hija que Cristo Contreras había montado su propia peluquería y que había organizado una fiesta. “Me ha dado una puñalada por la espalda. ¡El Cristo es lo que es por mí!”, aseveraba mientras salía corriendo por Las 3.000 en busca del peluquero.

"Una persona tan falsa como tú no quiero que me bese. Eres un cobarde que solo sabe volverme la cara, no te puedes revolver con la mano que te ha hecho persona", le decía al encontrarle en una terraza y mientras se enzarzaban en una fuerte discusión.

Las últimas aventuras de los Fernández Navarro en Tailandia

Joaquín y Mariano salieron por la noche sin sus mujeres y les dio por lanzarse a la aventura de teñirse el pelo de colores, algo que a ellas no les ha gustado nada. Por la mañana, el yerno de Joaquín le ha llamado por teléfono para avisarle de la próxima etapa de su viaje: ha decidido que ya está bien de tanto avión y les ha reservado un tren. “ Tened cuidado, daos la mano, ‘alerta cobra’, le ha advertido.

Después de 15 horas interminables en un tren tailandés, por fin los Fernández Navarro consiguen llegar a Chiang Mai. Y lejos de tomar un descanso, Joaquín ya tenía preparada otra aventura: ¡montar en elefante! Primero tenían que elegir el modelito de ”fontanero” para la ocasión; después, dar de comer a los propios elefantes; y por último, algunos con más problemas que otros, subirse encima de ellos para dar una vuelta.

Los Fernández Navarro, desde que han puesto el pie en Chiang Mai, no se cansan de poner sus vidas en peligro… ¿o sí? "Hoy vamos a ir a montar en ‘tirolinea’ que es un cable de acero donde se introduce un gancho que va enganchado a un ‘azner’ (arnés) y te lanzas. Puedes matarte, se puede romper el cable de acero o puedes llegar”, explicaba Joaquín convencido. Al final, Mariano ya tiene mote hasta para los tailandeses: ‘Mariano el cagón’. Joaquín, sin embargo, sigue los pasos de su ídolo Armstrong. "Yo siempre he sido un seguidor de Armstrog, encima que ha pisado la Luna, toca la trompeta y es un gran ciclista", explicaba.

Las Salazar quieren ser empresarias cueste lo que cueste

T ras dejarse aconsejar por un profesional en materia empresarial, ha llegado el momento en el que Raquel y Noemí salgan a la calle a satisfacer su curiosidad empresarial. “Mira el barrio, está lleno de chinos, y si los chinos pueden ¿no vas a poder tú? Que encima ellos no hablan español ni nada”, intentaba animar Noemí a su madre. “Y también hay muchos Kebab”, respondía Raquel antes de entrar en uno, comer algo e interrogar al jefe del negocio para ver cómo lo había conseguido montar.