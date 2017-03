El 'ratrete', el 'charlet', la existencia de los tiburones... las 'gipsy perlas' no tienen fin

Las nuevas aventuras de 'Los Gipsy Kings' no paran de sorprender y no han defraudado en el cuarto programa. Nuestras queridas familias nos dejaron un arsenal de momentazos y perlas con las que mostraron su naturalidad y desparpajo a la hora de afrontar los retos a los que se enfrentan. ¡Estas son sus ‘gipsy perlas’ !

La Rebe y su familia no se adaptan a la ecoaldea gallega

La Rebe: “Que me regalen oro que yo no entro ahí. ¡Señor!, ¿dónde me has traído?”

Marisol: “No queremos lujos pero tampoco esto que parece el Portal de Belén”

“¿Eso es un baño?, es un ‘ratrete’ (retrete) muy pequeño”

La Rebe: “ Menos mal que no he venido con las chanclas porque he pisado 50 cagadas”

Los Fernández Navarro en Kenia… y en Palma de Mallorca

Fali: “¿Tú sabes cuánto es eso, 11.000 euros? ¡Válgame Dios, que tú me ves y yo te veo! Yo con ese dinero formo una en el ‘charlet’ que no veas”

Mariano: “¿Kenia, pero eso dónde es?”

Mariano: “A mí me llaman el Fernando Alonso gitano”

Manuela: “ Yo hasta hace poco pensaba que los tiburones no existían”

Manuela: “Si te dan miedo las hormigas cómo vas a nadar con tiburones”

Juan Miguel asesora a las Montoya en la peluquería

Saray: “Solamente le hacía falta la bola de cristal porque los zapatos ya los llevaba”

El ‘brilli cueri’ de las Salazar llega al Orgullo

Noemí: “Luego dicen los payos que las bodas gitanas son muy exageradas y muy grandes… pues anda que el Orgullo Gay no es normal. Había muy buen rollo entre todos pero para mi gusto era… demasiado”.