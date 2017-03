Saray descubre la traición de Cristo: "¡Eres un cobarde que solo sabe volverme la cara!"

Saray y sus hijas estaban disfrutando de una placentera comida con Mama Loli (madre de Saray) hasta que se destapó la traición. Mama Loli le contó a su hija que Cristo Contreras había montado su propia peluquería y que había organizado una fiesta. “Me ha dado una puñalada por la espalda. ¡El Cristo es lo que es por mí!”, aseveraba mientras salía corriendo por Las 3.000 en busca del peluquero. “Una persona tan falsa como tú no quiero que me bese. Eres un cobarde que solo sabe volverme la cara, no te puedes revolver con la mano que te ha hecho persona”, le decía al encontrarle en una terraza.