Anabel Pantoja se suma al brillo de las Salazar en 'Los Gipsy Kings'

Los Fernández-Navarro continuarán con su viaje por la sabana africana acompañados por su guía valenciano. Vivirán increíbles aventuras a escasos metros de leones, pero siempre desde la seguridad de un camión. Además, celebrarán el evento deportivo del año, una “excepcional Olimpiada gitano-masai”. Mientras tanto, en Palma de Mallorca, José y Fali ayudarán a Kiki con la puesta en escena y todos los detalles para su aniversario de boda . Desde un coche espía y con un pinganillo le irán diciendo a Kiki los ripios de amor que debe recitar a su 'Gordita': “Sueño contigo que me has dado, sin tu cariño no me habría enamorado”. ¡Si Lorca levantara la cabeza!

Los Jiménez se enfrentarán a toda una rebelión liderada por Marisol. La reina del mercadillo, harta de que no la tomen en cuenta, tomará las riendas y conducirá a la familia hasta Madrid en busca de la muñeca de 'La Rebe', que ya tenía encargada a espaldas de todos. ¿Será la definitiva? Después del agotador viaje, decidirá que tanto ella como su hija, la primera Miss España Gitana, se merecen u na tarde libre para ponerse guapas y relajarse ante su inminente pedido... ¡Qué mejor sitio que en un spa!.

Tras la misteriosa desaparición de Naiara, los Montoya pasarán el peor día de sus vidas intentando averiguar dónde está, aunque sospechan que “se ha escapado” con su novio. Una visita de madrugada a casa de la consuegra, en pleno barrio de Las 3.000, les sacará de dudas. Ajeno al drama, Cristo, muy ilusionado con encontrar el amor, graba su vídeo de presentación para su visita a ‘First Dates’.

Con la ayuda de los contactos de Antón, el marido de Noemí, las Salazar se reúnen en Alicante con un importante empresario gitano relacionado con la moda que les invitará a un elegante brunch para proponerles un negocio. También probarán con Carlos un remedio casero con yema de huevo para que le crezca el pelo y no se haga el temido injerto. ¿Conseguirán disuadirle?