¡Novia a la fuga!: Los Jiménez comienzan su periplo campestre en una ecoaldea gallega

Los Jiménez recibieron una misteriosa carta que les invitaba a una ecoaldea gallega en calidad de familiares de la actual Miss Gitana y sin saberlo les sirvió de escapatoria cuando conocieron la inminencia del pedido de La Rebe. “Que me regalen oro que yo no entro ahí. ¡Señor!, ¿dónde me has traído?”, aseguraba la joven nada más llegar a su destino. No se les veía muy integrados a los Jiménez en esta nueva aventura campestre. “No queremos lujos pero tampoco esto que parece el Portal de Belén”, aseguraba Marisol. “¿Eso es un baño?, es un ‘ratrete’ (retrete) muy pequeño”, continuaba la madre de la Rebe mientras visitaban la estancia.