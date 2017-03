Manuela: "Yo hasta hace poco pensaba que los tiburones no existían"

En Palma de Mallorca, los Fernández Navarro no saben que más hacer para dilapidar la fortuna de Joaquín. Esta vez se les ha ocurrido nadar entre tiburones sin tener en cuenta que Kiki y Manuela no saben bucear. “Yo hasta hace poco pensaba que los tiburones no existían, pensaba que solo salían en las películas”, aseguraba Manuela. “Si te dan miedo las hormigas cómo vas a nadar con tiburones”, le decía Manuela a José.