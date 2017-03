Monedero, de Maroto y R. Hernando: “Son una mezcla de caraduras e ignorantes”

Rafael Hernando, mencionando a la izquierda abertazle, decía: “A mí esta actitud de amenazar, amedrentar a los medios me parece intolerable”. Y Javier Maroto, vicesecretario de Acción sectorial del PP, apuntaba también: “Eso que sufrieron algunos periodistas en el País Vasco y no se atrevieron a denunciar intensamente porque se trataba de la izquierda abertzale hoy se atreven a denunciarlo con Podemos, las mismas formas aunque las ideas son distintas (…) En aras a la credibilidad decir que no es lo mismo, lo digo contundentemente”.

“Yo creo que Hernando y Maroto como este miembro de nuevas generaciones, son siempre una mezcla de caraduras e ignorantes”, ha respondido Monedero y añade: “Creo que Hernando puede ser tan caradura también porque no hacemos un repaso de lo que ha significado el franquismo y la transición. Si no estos tipos no tendrían esta cara dura de hacer este tipo de afirmaciones”.

“Quien presiona a los medios es quien puede, no quien quiere y si uno mira cuál ha sido el comportamiento de la APM, creo que se ha hecho demasiadas fotos con presidentes, dictadores, reyes, empresarios… y menos con los trabajadores”, ha criticado el cofundador de Podemos.

“Quien puede presionar a los medios es o bien quien financia medios que funcionan con pérdidas, quien los financia a través de la publicidad o, si son públicos, a través de la publicidad institucional”, ha añadido Monedero que cree que lo que hay es “una voluntad de atacar a Podemos” y nombra a Mario Vargas Llosa: “Hasta el punto que este eximio escritor es un canelo opinando políticamente cuando dice que incluso lo de Podemos puede ser peor que ETA”.

Ha citado casos de desencuentros con la prensa como el de Rafael Hernando y ha añadido: “Podemos no tiene capacidad de presionar, no puede quitarle a medios ayudas, subvenciones… No puede hacerle nada”.