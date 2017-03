Antón Losada: “No caigamos en la trampa del PP, no hay que esperar a la sentencia para las responsabilidades políticas”

¿De continuar Pero Antonio Sánchez como presidente de Murcia? Según el PP sí y según el resto de formaciones no. El PSOE ha planteado una moción de censura, pero la oposición está dividida ya que C’s solo apoyará esta moción si el objetivo es convocar elecciones de nuevo.

Antón Losada valora esta situación y las conversaciones en las que Alejandro de Pedro, imputado en el caso Púnica, asegura que tiene una reunión con Pedro Antonio Sánchez: “Da igual que sea delito o no, estamos en el ámbito político, no en el penal, no caigamos en la trampa del PP, no hay que esperar que haya unas sentencia para asumir responsabilidades políticas”.