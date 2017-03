Miguel Gutiérrez: “Con entregar las armas no vale, ETA tiene que decir que se disuelve como organización terrorista”

Un detenido en Francia en diciembre dice a ‘Le Monde' que ETA estará “desarmada” el 8 de abril y Miguel Gutiérrez, secretario del grupo de Ciudadanos en el Congreso, ha valorado la información en ‘Las Mañanas de Cuatro’.

“Quiero recordar que no siempre hay que creer lo que dice ETA en sus comunicados”, ha comenzado a decir pero muestra cautela: “Vamos a ver qué expresa en su comunicado, pero me gustaría recordar que con la entrega de las armas no vale, tiene que decir que se disuelve como organización terrorista”.