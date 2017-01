Monedero, tras los tuits ofensivos hacia Bimba: "La derecha se rasga la camisa en algunas cosas y en otras no"

"Judicializar la convivencia no es bueno porque hablaremos solamente en virtud de que nos vayan a castigar o no, pero no vamos a desplegar la conciencia ni seremos personas comprometidas con la verdad sino solamente gente obediente", ha apuntado Juan Carlos Monedero. La polémica se suscita por los tuits ofensivos y vejatorios contra Bimba Bosé, tuits que va a investigar la Fiscalía pero sobre los que ha habido silencio hasta ahora, al contrario de lo que ha ocurrido en otros casos: "Por eso digo que este tipo de comportamientos son muy hipócritas, los utiliza sobre todo la derecha que se rasga la camisa en algunas cosas y otras no". Eso sí, reitera: "No quiero aprovechar este momento en el que parece que el cuerpo nos pide decir sí que se castigue a estos bárbaros, justificar las barbaridades que viene haciendo el PP de encarcelar a alguien, de que la Fiscalía actúe o de alentar a jueces que están persiguiendo maneras de pensar o expresarse. No debemos volvernos locos".