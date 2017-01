Más de 1600 personas atrapadas en la nieve durante la noche por el temporal

La nevada ha provocado que unas 1.600 personas hayan quedado atrapadas en plena noche en puntos de la A3 y en trenes AVE. Cruz Roja tuvo que sacar vehículos para recoger conductores atrapados en carreteras cortadas, que se quejaban: "No nos han dejado movernos de aquí"; "esto es una vergüenza"; "hace frío, no tenemos comida, no tenemos agua". Mientras, otros se lo tomaban con paciencia poniendo la radio y disponiéndose a dormir en el coche.