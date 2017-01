Todos los vídeos de Las Mañanas (13/01/17)

Trillo asegura que ha pedido ser relevado, no que dimita y Francisco Cardona, vicepresidente de la Asociación de familiares de las víctimas del Yak-42, responde a la pregunta ¿se marcha Trillo y le echan? "Eso es lo que yo me pregunto", ha contestado, "en un acto más de preopotencia y chulería, dejó plantados en la embajada de España a lo medios compareciendo media hora antes con el fin de evitarse responder a alguna pregunta". Además, no cree que vaya a pedir disculpas a las familias: "Su conciencia se lo prohíbe y su prepotencia se lo impide. Ha tenido catorce años para pedir perdón".